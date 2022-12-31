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Karadeniz’in gözde turizm merkezi Uzungöl’de hafta sonu yoğunluğu

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 14:00
Karadeniz'in gözde turizm merkezi Uzungöl'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Uzungöl’den canlı yayında aktardı.
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Uzungöl’de hafta sonu yoğunluğu
Uzungöl’de hafta sonu yoğunluğu
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