Karadeniz’de sağanak sonrası sel! Sel bölgesinde yağış sürecek mi?

Giriş: 21.09.2025 11:54
Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. A Haber muhabiri Selman Kutlu son durumu aktardı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
