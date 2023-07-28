28 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı

Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2023 08:28
Meteoroloji Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı
Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı
5000 TÜGVA’lı genç Ayasofya’da
5000 TÜGVA’lı genç Ayasofya'da
Siirt’te taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga 3 yaralı
Siirt'te taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga 3 yaralı
Güvenç Kurtar cübbesini giydi!
Güvenç Kurtar cübbesini giydi!
Yol tartışmasında otobüsün önünü kesip camları kırdı
Yol tartışmasında otobüsün önünü kesip camları kırdı
Beylikdüzü’nde 3 katlı binada yangın
Beylikdüzü'nde 3 katlı binada yangın
Mutfaktaki davetsiz misafir böyle yakalandı
Mutfaktaki davetsiz misafir böyle yakalandı
Sanayi sitesinde yangın! Patlama sesleri geldi
Sanayi sitesinde yangın! Patlama sesleri geldi
Balıkesir ve Manisa’da orman yangını!
Balıkesir ve Manisa’da orman yangını!
Bir kahramanın hikayesi
Bir kahramanın hikayesi
Ataşehir’de ortalığı savaş alanına çeviren kavga
Ataşehir'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga
İstediği kirayı alamayan ev sahibi dehşet saçtı
İstediği kirayı alamayan ev sahibi dehşet saçtı
Daha Fazla Video Göster