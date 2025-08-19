19 Ağustos 2025, Salı
Karabük'te oyuncak tabancayla film gibi soygun girişimi! O anlar böyle kaydedildi
Karabük'te filmlere konu olabilecek bir kuyumcu soygun girişimi yaşandı. 48 yaşındaki M.G., boncuk atan oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Ancak acemi soyguncu, işyeri çalışanları tarafından hızla etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Başarısızlıkla sonuçlanan soygun girişimi, işyeri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.