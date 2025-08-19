19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Karabük'te oyuncak tabancayla film gibi soygun girişimi! O anlar böyle kaydedildi
Karabük’te oyuncak tabancayla film gibi soygun girişimi! O anlar böyle kaydedildi

Karabük'te oyuncak tabancayla film gibi soygun girişimi! O anlar böyle kaydedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 19:09
Güncelleme:19.08.2025 19:09
Karabük'te filmlere konu olabilecek bir kuyumcu soygun girişimi yaşandı. 48 yaşındaki M.G., boncuk atan oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Ancak acemi soyguncu, işyeri çalışanları tarafından hızla etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Başarısızlıkla sonuçlanan soygun girişimi, işyeri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Karabük’te oyuncak tabancayla film gibi soygun girişimi! O anlar böyle kaydedildi
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü
Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü
İntihar için üst geçide çıktı, E-5’i kilitledi
İntihar için üst geçide çıktı, E-5'i kilitledi
Bağcılar’ın yıldızları ödüllendirildi
Bağcılar’ın yıldızları ödüllendirildi
Karabük’te oyuncak tabancayla soygun girişimi
Karabük'te oyuncak tabancayla soygun girişimi
Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi
Yozgat’ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza verildi
Bir yaşam iksiri: Goji! Faydaları saymakla bitmiyor
Bir yaşam iksiri: Goji! Faydaları saymakla bitmiyor
Burdur’da 60 milyon liralık kobra zehri operasyonu
Burdur’da 60 milyon liralık kobra zehri operasyonu
Şile sahilinde roket başlığı paniği
Şile sahilinde roket başlığı paniği
Çöplükte çıkan yangın 5 samanlığı küle çevirdi
Çöplükte çıkan yangın 5 samanlığı küle çevirdi
Trafikte yol verme kavgası: Tek yumrukla...
Trafikte yol verme kavgası: Tek yumrukla...
Karabük’te ot yangını büyümeden söndürüldü
Karabük’te ot yangını büyümeden söndürüldü
Daha Fazla Video Göster