Karabük’te ot yangını büyümeden söndürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 17:44
Olay Yazıköy köyünde meydana geldi. Boş tarlada henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede çevreye yayılan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
