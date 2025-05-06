Karabük’te ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı! Kovalamaca anları kamerada

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri kentte yaptığı uygulamada B.A.Ü. idaresindeki 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerini peşine taktı. Bulak mevkiinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından araç, 1 No'lu Cadde'de yakalandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşından küçük sürücünün polis ekiplerinden kaçtığı anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

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