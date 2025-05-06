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Karabük’te ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı! Kovalamaca anları kamerada

Karabük’te ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı! Kovalamaca anları kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 01:31
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri kentte yaptığı uygulamada B.A.Ü. idaresindeki 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerini peşine taktı. Bulak mevkiinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından araç, 1 No'lu Cadde'de yakalandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşından küçük sürücünün polis ekiplerinden kaçtığı anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
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Karabük’te ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı! Kovalamaca anları kamerada
Karabük’te ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı!
Karabük’te ehliyetsiz sürücü polisi peşine taktı!
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