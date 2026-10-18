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Hurda otobüs atölyeye dönüştürüldü: Geri kazanım atölyesi oldu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hurda otobüs atölyeye dönüştürüldü: Geri kazanım atölyesi oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kullanım dışı kalan hurda bir otobüsü yenileyerek mobil geri dönüşüm atölyesine dönüştürdü. Kadınların üretime katıldığı projede atık kızartma yağlarından Arap sabunu, bozularak israf olma riski taşıyan meyvelerden ise doğal sirke yapımı öğretiliyor. Üç farklı atölyeyi bir araya getiren projenin ayrıntılarını muhabir Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman görüntüledi. Dönüşüm Otobüs Atölyesi Sorumlusu Behiye Cengil, projenin amacını şu sözlerle anlattı: "Burada sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam ilkeleri noktasında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz."

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