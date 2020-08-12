"Kara kutu" açıldı! Duayen gazeteciden 40 yılın muhasebesi

Türkiye'nin duayen gazetecilerinden Emin Pazarcı, 40 yıllık bilgi birikimini anlattığı bir kitap yazdı. "Kara kutu" adını verdiği kitapta anılarını anlatan Pazarcı, 28 Şubat sürecindeki medya darbesinden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'deki seçim zaferine kadar her olayı tüm detaylarıyla, isim isim yazdı. Pazarcı, kitabıyla ilgili A Haber'e yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'la olan anısını da kaleme aldığını belirterek "Erdoğan vefalı bir insandır" ifadelerini kullandı. İşte bir döneme ışık tutan "Kara kutu"nun hikayesi...

Türkiye'nin duayen gazetecilerinden Emin Pazarcı, 40 yıllık bilgi birikimini anlattığı bir kitap yazdı. "Kara kutu" adını verdiği kitapta anılarını anlatan Pazarcı, 28 Şubat sürecindeki medya darbesinden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'deki seçim zaferine kadar her olayı tüm detaylarıyla, isim isim yazdı. Pazarcı, kitabıyla ilgili A Haber'e yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'la olan anısını da kaleme aldığını belirterek "Erdoğan vefalı bir insandır" ifadelerini kullandı. İşte bir döneme ışık tutan "Kara kutu"nun hikayesi...