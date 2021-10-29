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Kar yağışı Bayburt’u beyaza boyadı! Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı

İHA
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Giriş: 29.10.2021 09:19
Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı'da yüksek bölgelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz kesiminde bulunan Bayburt’un Demirözü ile Aydıntepe ilçelerinde zemin yağan karla beyaza boyandı.

Sabaha karşı etkili olan sağanak yağış Bayburt'un yüksek bölgelerinde kara dönüştü. Hava sıcaklığının düştüğü kentte Demirözü ilçe merkezi tamamıyla kar yağışının tesiri altına girdi. Kardan ilçe merkezi beyaza boyandı. Aydıntepe ilçesinde de kar yağışı köy ve yaylalarda tesirini artırdı.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Kardan dolayı güzergâhlarda herhangi olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Sabah vatandaşlar karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan, meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Erzincan, Malatya, Elazığ, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın ve Van'ın güneyinde bugün sabah itibarıyla yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SEL GİBİ AFETLERE KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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