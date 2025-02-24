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Kar topu oynarken taksi çarptı! Kaza anı kamerada

Kar topu oynarken taksi çarptı! Kaza anı kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 09:04
Bursa'da karı fırsat bilerek arkadaşlarıyla oynamak isteyen çocuğa taksi çarptı. Olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da, arkadaşıyla birlikte sokakta kar topu oynarken taksinin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki otomobilin üzerindeki karları alıp, arkadaşıyla birlikte kar topu oynayan 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğa, 16 T 0022 plakalı taksi çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki çocuğun otomobilin yanına gidip, üstünden kar aldığı, arkalarını dönüp, kaldırıma koştukları sırada ise taksinin çocuklardan birine çarptığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kar topu oynarken taksi çarptı! Kaza anı kamerada
Kar topu oynarken taksi çarptı! Kaza anı kamerada
Kar topu oynarken taksi çarptı! Kaza anı kamerada
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