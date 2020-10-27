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Kar soğukları mı geliyor? Uzman isim A Haber'de açıkladı

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Giriş: 27.10.2020 16:42
Güncelleme:27.10.2020 16:48
Havalar son günlerde hayli sıcak, zaman zaman kapansa da güneş kendini gösteriyor. Ama bu güzel günlerin sonuna gelindi. Çünkü yarın TÜrkiye yağışlı havanın etkisi altına girecek. Öte yandan hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. A Haber'e konuk olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağına dair tahminlerde bulundu. İşte haberin detayları...
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