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Kar lastiği neden önemli? Neden kış lastiği kullanılmalı?

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 14:40
Kış aylarında yaşanan kazaların büyük çoğunluğu kış lastiği kullanılmamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden, uzmanlardan peş peşe kış lastiği uyarıları yapılıyor. Peki, kış lastiği kullanımı neden önemli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu yol ve sürüş uzmanı Mert İntepe aktardı.
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