24 Ocak 2022, Pazartesi
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Kar lastiği neden önemli? Neden kış lastiği kullanılmalı?
Kış aylarında yaşanan kazaların büyük çoğunluğu kış lastiği kullanılmamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden, uzmanlardan peş peşe kış lastiği uyarıları yapılıyor. Peki, kış lastiği kullanımı neden önemli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu yol ve sürüş uzmanı Mert İntepe aktardı.