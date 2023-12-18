Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Askeri üs bölgelerinin yolları kapandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu askeri üs bölgelerinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi, “Zor şartlarda çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, yolu kapalı bulunan üs bölgelerinin bir an önce ulaşıma açılması için geceli-gündüzlü çalışıyor" dediler. İşte o görüntüler…

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