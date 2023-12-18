18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Askeri üs bölgelerinin yolları kapandı

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Askeri üs bölgelerinin yolları kapandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2023 16:19
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu askeri üs bölgelerinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi, “Zor şartlarda çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, yolu kapalı bulunan üs bölgelerinin bir an önce ulaşıma açılması için geceli-gündüzlü çalışıyor" dediler. İşte o görüntüler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un göbeğinde güpegündüz hırsızlık!
İstanbul’un göbeğinde güpegündüz hırsızlık!
Bisiklet yolu tehlike saçıyor
Bisiklet yolu tehlike saçıyor
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti!
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti!
Yurttan kar manzaraları
Yurttan kar manzaraları
Şehirlerarası yolculukta yeni dönem
Şehirlerarası yolculukta yeni dönem
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
O ilimizde ortaya çıktı! Çengel boynuzlu...
O ilimizde ortaya çıktı! Çengel boynuzlu...
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı kazada Adli Tıp Raporu ortaya çıktı!
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada Adli Tıp Raporu ortaya çıktı!
İstanbul’da yaşanan kavgalar kamerada!
İstanbul’da yaşanan kavgalar kamerada!
Bir belde su altında
Bir belde su altında
Son yağışlar barajlara nasıl yansıdı?
Son yağışlar barajlara nasıl yansıdı?
Metrobüste uyuşturucu hazırladılar!
Metrobüste uyuşturucu hazırladılar!
Daha Fazla Video Göster