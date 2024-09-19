Kangal köpeği başka bir köpeği parçaladı! Sahibi kalp krizi geçirdi

Ataşehir'de tasma takılmayan kangal cinsi bir köpek, sahipli bir köpeğe saldırdı. Saldırıya uğrayan köpek ölürken bunu gören sahibi ise kalp krizi geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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