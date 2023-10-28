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Kanepede uyurken araba çarptı! Ölümden son anda kurtuldu

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Giriş: 28.10.2023 14:34
Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, ‘Arabayı kenara çekeceğim’ diyerek otomobiline bindi ve kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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