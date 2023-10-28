28 Ekim 2023, Cumartesi
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Kanepede uyurken araba çarptı! Ölümden son anda kurtuldu
Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, ‘Arabayı kenara çekeceğim’ diyerek otomobiline bindi ve kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.