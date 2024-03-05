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Kanalizasyon kavgasında Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vuruldu

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Giriş: 05.03.2024 10:02
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı.
Türkiye şampiyonu boksör tabancayla vuruldu
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