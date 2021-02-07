Kan donduran anlar kamerada! Ağıla giren kurtlar koyunu boğarak böyle yedi

Karaman’ın Akçaşehir beldesinde ağıla giren iki kurdun bir koyunu boğarak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Ağılın kapısında bağlı köpek ise havlamaktan başka bir şey yapamayarak kurtların koyunu yemesini izledi.

Edinilen bilgiye göre, aç kalan iki kurt gece saat 03.00 sıralarında beldenin yaylasında bulunan açık koyun ağılına girdi. Koyunların iki kurdun ağıla doğru yaklaştığını hissederek panik yapma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Duvardan atlayan kurt, koyunların arasına dalarak birisini boğazından yakaladı. Ağılın kapısında bağlı olan köpekse koyunlara kurdun saldırdığını görerek havlamaya başladı. Bu durum karşısında bir şey yapamayan köpek, uzun süre havlayarak yaşananları izledi.

Sonradan gelen ikinci kurtta boğarak öldürdükleri koyunu yedi. Üç koyunu da yaralayan iki kurt, daha sonra ağıldan ayrılarak gözlerden kayboldu. Ağıl sahibi Ahmet B., sabahleyin ağıla geldiğinde ortalığı o halde görünce güvenlik kamerası kayıtlarından koyunlarına kurtların saldırdığını gördü.