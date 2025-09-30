Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu! Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Samanlı Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan çöp kamyonu, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kamyonun devrilerek ters döndüğü kazada yolun karşısına geçmek için trafik ışıklarında bekleyen bir kişi ise kazadan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir mobese kamerasına yansıdı.

