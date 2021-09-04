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Kameraya gülümseyen hırsız tutuklandı

DHA
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Giriş: 04.09.2021 21:57
Bursa'da bir vakfın şubesinden dizüstü bilgisayar çalıp, içerideki güvenlik kamerasına gülümseyen Gürkan Usta (21), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 27 Ağustos günü öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) şubesine giden kişi, bir süre içeride dolaştıktan sonra oturdu ve etrafı kontrol etti. Kimsenin olmadığını fark eden bu kişi, personel odasına girip, masa üstünde duran dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Bilgisayarın çalındığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine çalışma başlatan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, vakfa ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden şüphelinin Gürkan Usta olduğunu tespit etti. 2 Eylül'de gözaltına alınan Usta, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



KAMERALARA GÜLÜMSEDİ
Bu arada, hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Gürkan Usta'nın, bilgisayarı çaldıktan sonra güvenlik kamerasına bakarak ellerini iki yana açıp gülümsediği görülüyor.

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