21 Aralık 2023, Perşembe
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Kalyoncu ailesinin acı günü! Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu vefat etti. Bugün ise son yolculuğuna uğurlandı. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da cenaze törenine katıldı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o noktadan detayları aktardı.