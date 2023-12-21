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Kalyoncu ailesinin acı günü! Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 13:55
Güncelleme:21.12.2023 13:57
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu vefat etti. Bugün ise son yolculuğuna uğurlandı. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da cenaze törenine katıldı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o noktadan detayları aktardı.
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