11 Ekim 2024, Cuma
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Kalp masajı yapıp Fatiha okudular kuşu hayatta tutmayı başardılar
Elazığ'da bir grup genç, yolda buldukları kalbi atmayan muhabbet kuşuna bir yandan kalp masajı yaparken diğer yandan da Fatiha suresini okumaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, gençler hayvanı hayata döndürmeyi başardı.