11 Ekim 2024, Cuma
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Kalp masajı yapıp Fatiha okudular kuşu hayatta tutmayı başardılar

Kalp masajı yapıp Fatiha okudular kuşu hayatta tutmayı başardılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 12:16
Güncelleme:11.10.2024 12:17
Elazığ'da bir grup genç, yolda buldukları kalbi atmayan muhabbet kuşuna bir yandan kalp masajı yaparken diğer yandan da Fatiha suresini okumaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, gençler hayvanı hayata döndürmeyi başardı.
Kalp masajı yapıp Fatiha okudular kuşu hayatta tuttular
Kalp masajı yapıp Fatiha okudular kuşu hayatta tuttular
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