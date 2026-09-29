Kalp hastalıklarında kritik uyarı! Gençlerde risk neden artıyor? Prof. Dr. Ramazan Özdemir A Haber'de

29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında kalp ve damar hastalıklarına ilişkin önemli uyarılar yapıldı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, A Haber canlı yayınında kalp hastalıklarının risk faktörlerini değerlendirerek hareketsizlik, fazla kilo, düzensiz beslenme, tütün kullanımı, hipertansiyon ve diyabetin riski artırdığını belirtti. Özdemir, ailede erken yaşta kalp hastalığı veya ani ölüm öyküsü bulunanların ve göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da çarpıntı yaşayanların doktor değerlendirmesi yaptırması gerektiğini söyledi.