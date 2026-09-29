Havalar birden soğudu, mevsimler mi değişti? Megakenti sağanak ve rüzgar vurdu

**İstanbul'da sıcaklıkların birkaç gün içinde belirgin şekilde düşmesiyle sonbahar havası etkisini artırdı. Sarıyer'de sağanak ve kuvvetli rüzgâr günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ani sıcaklık değişimlerinin nedeni merak konusu oldu. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcaklıkların kısa sürede düşüp yükselmesinin Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle yaşanabildiğini, iklim değişikliğinin ise uzun vadeli hava ve mevsim düzenlerinde etkili olduğunu belirtti. A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz, İstanbul'dan son durumu aktardı.**