Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla görüşecek: Fonlarda parasını kim, nasıl geri alacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 29 Eylül'de ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini duyurmuştu. Gözlerin çevrildiği bugünkü kritik toplantı öncesinde A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, Ankara'dan fon krizine ilişkin son gelişmeleri ve Başkan Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla gerçekleştireceği görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı.