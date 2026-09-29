İmamoğlu davasında 111 milyarlık hafriyat vurgunu: Cebeci Maden Sahası'nı nasıl ele geçirdiler?

İBB davasında Cebeci Maden Sahası'na ilişkin iddialar duruşmada ele alındı. Tutuksuz sanık Yılmaz Doğan, Kuzey Gayrimenkul'deki yüzde 50 hisseye ilişkin 30 milyon liralık para hareketi konusunda mahkeme başkanının ve savcının sorularını yanıtladı. Doğan'ın ifadelerindeki çelişkiler ile şirket paylarının ticaret siciline işlenmemesi ve Fatih Keleş'le geçmişteki ilişkisine yönelik sorular da duruşmada gündeme geldi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, gelişmeleri aktardı.