-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İmamoğlu davasında 111 milyarlık hafriyat vurgunu: Cebeci Maden Sahası'nı nasıl ele geçirdiler?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İmamoğlu davasında 111 milyarlık hafriyat vurgunu: Cebeci Maden Sahası'nı nasıl ele geçirdiler?

İBB davasında Cebeci Maden Sahası'na ilişkin iddialar duruşmada ele alındı. Tutuksuz sanık Yılmaz Doğan, Kuzey Gayrimenkul'deki yüzde 50 hisseye ilişkin 30 milyon liralık para hareketi konusunda mahkeme başkanının ve savcının sorularını yanıtladı. Doğan'ın ifadelerindeki çelişkiler ile şirket paylarının ticaret siciline işlenmemesi ve Fatih Keleş'le geçmişteki ilişkisine yönelik sorular da duruşmada gündeme geldi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, gelişmeleri aktardı.

Havalar birden soğudu, mevsimler mi değişti? Megakenti sağanak ve rüzgar vurdu
Sonraki Video
Havalar birden soğudu, mevsimler mi değişti? Megakenti sağanak ve rüzgar vurdu
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar