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İsrail-Hollanda hattında diplomatik gerilim! Ramallah'taki Hollandalı diplomatlara 7 gün süre
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail-Hollanda hattında diplomatik gerilim! Ramallah'taki Hollandalı diplomatlara 7 gün süre

İsrail ile Hollanda arasındaki diplomatik gerilim tırmandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ramallah'taki Hollanda Temsilcilik Ofisi'nde görev yapan diplomatların İsrail tarafından verilen diplomatik belgelerinin iptal edildiğini ve 7 gün içinde iade edilmesi gerektiğini açıkladı. Karar, Hollanda'nın 22 Eylül'de İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalat, alım ve satışını yasaklayan düzenlemesinin ardından geldi. Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ise İsrail'in Hollanda Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak karara tepki gösterdi. A Haber Muhabiri Fatih Özyar, gelişmeleri aktardı.

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