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Kaldırımı işgal ettiler! Mahallelinin tehlikeli geçişi

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Giriş: 04.08.2020 13:21
Güncelleme:04.08.2020 13:21
İstanbul Bakırköy’de bir inşaat firması kaldırımı işgal etti. Vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atarak yoldan yürümek zorunda kalıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında detayları aktardı.

İstanbul Bakırköy'de bir inşaat firması kaldırımı işgal etti. Vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atarak yoldan yürümek zorunda kalıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında detayları aktardı.

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