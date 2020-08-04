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Kaldırımı işgal ettiler! Mahallelinin tehlikeli geçişi
İstanbul Bakırköy’de bir inşaat firması kaldırımı işgal etti. Vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atarak yoldan yürümek zorunda kalıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında detayları aktardı.
İstanbul Bakırköy'de bir inşaat firması kaldırımı işgal etti. Vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atarak yoldan yürümek zorunda kalıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında detayları aktardı.