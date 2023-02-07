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Kahramanmaraş'taki o an! Enkazdan çıkan anne Fatma Yavşan: Oğlum nerede?
Cansuyu Derneği ve AFAD ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş Egemenlik Mahallesi Güzel Apartmanı enkazında çalışma yapan AFAD ve Cansuyu Derneğinin arama kurtarma ekipleri, betonların altında kalan kadın ile bebeğinin olduğu bölgede yoğunlaştı.
Enkazda açılan tünelde ilerleyen ekipler, girişi engelleyen yatağın metal bölümlerini iş makinesine bağlanan iple çekerek çıkardı.
Ekipler ilk olarak 1,5 yaşındaki Oğuzhan Mete Yavşan'ı enkazdan çıkardı.
Çalışmayı sürdüren ekipler 30 yaşındaki anne Fatma Yavşan'ı da kurtardı.
Battaniyeye sarılan anne ve bebek sedye ile ambulansa taşındı.
ANNENİN İLK SÖZÜ "OĞLUM NEREDE?" OLDU
Fatma Yavşan, enkazdan çıkar çıkmaz "Oğlum nerede?" diye sordu. Bunun üzerine ekipten birinin "Oğlun seni bekliyor." dediği duyuldu.
Yaralı kadın ile bebeği, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.