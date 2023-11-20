Kahramanmaraş depreminde yıkılmıştı! Enkazın altından çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazı kaldırılan binanın arazisinde 10 metre derinliğinde 8 metre çapında obruk oluştu. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Sanat Tarihi Uzmanı Osman Zafer Yavuz, "Bu obruğun; 10 metre derinliğinde ve yaklaşık 8 metre çapında olduğunu düşünüyorum. Yine bir Antik dönem yapısıyla karşı karşıya kaldık” dedi.