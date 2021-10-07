07 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kafedeki silahlı saldırıda 2 kuzen ağır yaralandı… O anlar kamerada

Kafedeki silahlı saldırıda 2 kuzen ağır yaralandı… O anlar kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2021 09:25
Samsun'da, Onur Avcı ile kuzeni Cemalattin Avcı, kafeteryada çay içtikleri sırada husumetlisi Tolga G.'nin silahlı saldırısına uğradı. Kuzenlerin ağır yaralandığı silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Avcı ve kuzeni Cemalattin Avcı, kafeteryada çay içtikleri sırada yanlarına Cemalettin Avcı'nın husumetli olduğu Tolga G., geldi. İkili arasında kafeteryanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga G., belinden çıkardığı tabancayla kafeteryaya doğru ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Onur Avcı ve Cemalattin Avcı, kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kuzenlerin durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İki kuzenin, saldırıya uğradığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası da yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Okul çıkışında kızlar birbirine girdi
Okul çıkışında kızlar birbirine girdi
Ters istikametten gelen minibüs ile araba çarpıştı
Ters istikametten gelen minibüs ile araba çarpıştı
İstinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü
İstinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü
Kafede silahlı saldırı dehşeti
Kafede silahlı saldırı dehşeti
Cep telefonu patladı, çatı katı ev cayır cayır yandı
Cep telefonu patladı, çatı katı ev cayır cayır yandı
Mali’ye ikinci şok! Ece Ronay soluğu savcılıkta aldı
Mali'ye ikinci şok! Ece Ronay soluğu savcılıkta aldı
Zorlu mücadele! Tonlarca ağırlıktaki...
Zorlu mücadele! Tonlarca ağırlıktaki...
Asansördeki son görüntüleri ortaya çıktı
Asansördeki son görüntüleri ortaya çıktı
Çöp atarken dikkat!
Çöp atarken dikkat!
Erzurum’da Palandöken beyaza büründü
Erzurum'da Palandöken beyaza büründü
Tartışma ve düşme anı kameraya yansıdı
Tartışma ve düşme anı kameraya yansıdı
Esenyurt’ta yangın
Esenyurt'ta yangın
Daha Fazla Video Göster