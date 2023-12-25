25 Aralık 2023, Pazartesi
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Kafasına sopayla vurarak öldürdü! Kağıthane’de bir adam nişanlısının eski eşi tarafından kıskançlık nedeniyle öldürüldü
Kağıthane’de 51 yaşındaki bir adam ile nişanlısının 46 yaşındaki eski eşi arasında kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Nişanlısının evinden çıkan adam, kadının eski eşi tarafından sokak ortasında sopalı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklandı.