16 Eylül 2025, Salı
Kafası plastik kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi'nde bir kedinin kafasının plastik kavanoza sıkıştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ihbar adresine giden Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi yakaladı. Ekipler, kedinin kafasını plastik kavanozu keserek çıkarttı. Kurtulan kedi koşarak uzaklaştı.