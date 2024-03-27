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Kadir İnanır’dan iyi haber geldi! Doktorlar tarafından uyandırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 20:26
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Beynine pıhtı atması sonucu tedavi altına alınan Kadir İnanır doktorlar tarafından uyandırıldı.
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Kadir İnanır’dan iyi haber geldi!
Kadir İnanır’dan iyi haber geldi!
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