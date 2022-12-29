29 Aralık 2022, Perşembe
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Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan patronun 3 yıl hapsi istendi! Sapık patron kadınların 285 videosunu gizlice çekti
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İş yeri ortaklarından porföy uzmanı olarak çalışan 40 yaşındaki Onur A. işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi. Skandalı iş yerindeki bir çalışan ortaya çıkardı.