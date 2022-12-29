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Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan patronun 3 yıl hapsi istendi! Sapık patron kadınların 285 videosunu gizlice çekti

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Giriş: 29.12.2022 08:29
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İş yeri ortaklarından porföy uzmanı olarak çalışan 40 yaşındaki Onur A. işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi. Skandalı iş yerindeki bir çalışan ortaya çıkardı.
Sapık patron kadınların 285 videosunu gizlice çekti! SAPIK PATRON KADINLARIN 285 VİDEOSUNU GİZLİCE ÇEKTİ!

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