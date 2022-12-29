Sapık patron kadınların 285 videosunu gizlice çekti! Tuvalete düzenek kurup kadın çalışanları görüntülemiş

PATRONUN SÖZLÜ TACİZLERİ YÜZÜNDEN İŞTEN AYRILDI

Bir süre iş yerinde çalışan genç kadın sigortası yapılmadığı ve 'Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?' gibi sorulara maruz kalınca işten ayrılmaya karar verdi. Aradan geçen bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.