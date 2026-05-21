“Telefonu açılmayacak” krizi! CHP’de iletişim hattı koptu

CHP’de mahkeme kararının ardından başlayan liderlik tartışması bu kez “telefon kriziyle” gündeme geldi. Gazeteci Abdülkadir Selvi, aktardığı kulis bilgilerinde bazı CHP’li isimlerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonlarına “açılmayacak” diye kaydettiğini söyledi. Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında diyalog kurulmasının artık “sürpriz” olarak görüldüğünü ifade etti. CHP kulislerinde konuşulan bu iddialar, parti içindeki gerilim ve iletişim krizinin ulaştığı noktayı yeniden gözler önüne serdi.