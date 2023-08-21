Kadıköy’de yangın can aldı

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangından kurtulmak için korkuluklardan düşen kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Yangında merdivenlerden kaçmak isteyen çiftin kızı da dumandan etkilendi.

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