09 Ekim 2025, Perşembe

Kadıköy'de trafikte yolcu indirme tartışması kamerada
Kadıköy’de trafikte yolcu indirme tartışması kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 16:18
Kadıköy'de trafikte yolcu indiren sürücüyle başka bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Aracından inen sürücü arkadaki otomobil sürücüsüne bağırıp küfür etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
