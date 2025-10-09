Kadıköy’de trafikte yolcu indirme tartışması kamerada

Kadıköy'de trafikte yolcu indiren sürücüyle başka bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Aracından inen sürücü arkadaki otomobil sürücüsüne bağırıp küfür etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

