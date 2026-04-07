Sirenler tüm ülkede yankılanıyor! İsrail’de peş peşe patlamalar

Ortadoğu’da tansiyon yeniden zirveye tırmandı, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in dört bir yanında siren sesleri yankılanıyor. A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, ateş hattının tam ortasında, canlı yayında patlama sesleri eşliğinde bölgedeki gelişmeleri anbean aktardı. İran ve Hizbullah’tan gelebilecek olası büyük saldırı için geri sayım sürerken, İsrail ordusunun alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Saat 03:00’e kilitlenen bölgede nefesler tutuldu; gökyüzü zaman zaman patlamalarla aydınlanırken halkın sığınaklara yöneldiği gözlendi.