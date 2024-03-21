Kadıköy’de alacak verecek tartışması: Silah çekip bacağından yaraladı

Kadiköy'de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Silahını çeken kuyumcu Alper U. üzerine gelen kişiyi durdurmak için önce havaya ateş açtı ardından diğer kişiyi bacağından vurarak yaraladı.