Kadıköy Boğası İbrahim Tatlıses'e hayallerini anlattı

İbrahim Tatlıses ile “Kadıköy Boğası” lakaplı Mustafa Başaran’ın buluşması sosyal medyada gündem oldu. İkilinin sohbeti kısa sürede yayılırken, görüntülere çok sayıda yorum geldi.