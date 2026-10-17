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Kadıköy Boğası İbrahim Tatlıses'e hayallerini anlattı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadıköy Boğası İbrahim Tatlıses'e hayallerini anlattı

İbrahim Tatlıses ile “Kadıköy Boğası” lakaplı Mustafa Başaran’ın buluşması sosyal medyada gündem oldu. İkilinin sohbeti kısa sürede yayılırken, görüntülere çok sayıda yorum geldi.

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