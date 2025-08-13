13 Ağustos 2025, Çarşamba
Kaçırılan iş insanı operasyonla kurtarıldı
İstanbul’da, 16 bin dolar borcu olduğu kişilerce kaçırılarak 2 gün boyunca rehin tutulan Türkmenistan uyruklu turizmci A.S. (35), polis operasyonuyla kurtarıldı. Şüphelilerin A.S.’yi darbederek yaraladığı öğrenildi. Operasyonda yakalanan 1’i kadın 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.