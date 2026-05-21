Vergi borçlarına ödeme kolaylığı: İşte 72 ay taksit imkanına dair detaylar

Milyonlarca mükellefi yakından ilgilendiren vergi ve sigorta borçlarının yapılandırılmasına dair yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 6183 sayılı kanun kapsamında kamu alacaklarının tahsiline yönelik getirilen kolaylıklar borçlulara nefes aldıracak. Teminatsız yapılandırma sınırının 1 milyon liraya çıkarıldığı ve vade süresinin 72 aya kadar uzatıldığı dev paketin detaylarını TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakçı A Haber canlı yayınında aktardı.