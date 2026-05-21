Hatay Valisi Masatlı A Haber’de felaketin boyutunu açıkladı: Metrekareye 157 kilogram yağış düştü

Hatay'da etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Metrekareye düşen 157,2 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve çökmeler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Tarım arazilerinin sular altında kaldığı ilde, Samandağ ilçesinin genelinde ve Antakya'daki 5 okulda eğitime ara verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu belirterek hasarın boyutunu A Haber canlı yayınında paylaştı.