30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kaçak sigaraları yemek masasına sakladı: 1 gözaltı
Kaçak sigaraları yemek masasına sakladı: 1 gözaltı

Kaçak sigaraları yemek masasına sakladı: 1 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 21:15
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.Ş.'nin (23) kaçak sigaraları yemek masalarına saklayarak, yurtdışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından şüpheli şahsın tespit edilen ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.E.Ş. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda paketlenmiş halde duran yemek masalarının içerisinden 4 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. M.E.Ş. hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaçak sigaraları yemek masasına sakladı: 1 gözaltı
Fatih’te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada
Fatih'te tramvay yayaya çarptı: O anlar kamerada
Tunceli’de kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı
Tunceli’de kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı
Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı
Midelerinden 136 kapsül uyuşturucu çıktı
Turgutlu’da hırsızlık anı kamerada
Turgutlu'da hırsızlık anı kamerada
Şehidin nişanlısı: Ne olur Ömer’imi götürmeyin
Şehidin nişanlısı: "Ne olur Ömer'imi götürmeyin"
Ümraniye’de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı
Ümraniye'de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı
Kaçak sigaraları yemek masasına sakladı!
Kaçak sigaraları yemek masasına sakladı!
Yaşlı adam boş dükkanda ölü bulundu
Yaşlı adam boş dükkanda ölü bulundu
Samsun’da uluslarası tenis heyecanı!
Samsun'da uluslarası tenis heyecanı!
Filipinlerde, 6.9 büyüklüğünde deprem
Filipinlerde, 6.9 büyüklüğünde deprem
Ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet böyle çarpıştı
Ticari taksi ile üç tekerlekli motosiklet böyle çarpıştı
Bursa’da dönüşümlü su kesintileri başlıyor
Bursa’da dönüşümlü su kesintileri başlıyor
Daha Fazla Video Göster