Kaçak sigaraları yemek masasına sakladı: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.Ş.'nin (23) kaçak sigaraları yemek masalarına saklayarak, yurtdışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından şüpheli şahsın tespit edilen ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.E.Ş. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda paketlenmiş halde duran yemek masalarının içerisinden 4 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. M.E.Ş. hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

