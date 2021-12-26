26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2021 10:33
Kazada bir kişi yaralanırken tramvay hattındaki seferler Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılıyor

Güngören'de, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'nde seyir halinde olan İshak V. yönetimindeki 34 HR 9765 plakalı araç, bu sırada tramvay yolundan gelen Adem D. yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Adem D'nin kullandığı otomobil, tramvay hattına devrildi.

Kazada, devrilen araçta bulunan Mehmet C. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık,polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda kaza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza
Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker’in eski hali...
Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker'in eski hali...
Kartal Tibet’in oyuncu olan üvey oğlu şaşırttı
Kartal Tibet'in oyuncu olan üvey oğlu şaşırttı
Türkiye’nin en soğuk yeri: Tödürge Gölü buz tuttu
Türkiye'nin en soğuk yeri: Tödürge Gölü buz tuttu
Jandarma görüntüler paylaştı
Jandarma görüntüler paylaştı
Belediye Başkanı paylaştı! Savcılık harekete geçti
Belediye Başkanı paylaştı! Savcılık harekete geçti
Düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı
Düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı
Sokak köpeğinin gözlerini oydular
Sokak köpeğinin gözlerini oydular
Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı
Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı
Kadın havaya uçtu! Çocukları...
Kadın havaya uçtu! Çocukları...
Dondurucu soğukta telef olmak üzereyken kurtarıldı
Dondurucu soğukta telef olmak üzereyken kurtarıldı
Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu
Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu
Daha Fazla Video Göster