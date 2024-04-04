Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya’da merkez üssü Fukushima eyaleti açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

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