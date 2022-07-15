Japonya da rekor fiyat! Bir salkım üzüm tam 10 bin 800 dolara satıldı

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli üzümlerin bir salkımı, yılın ilk açık artırmasıyla satışa çıktı. Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyinin sonunda rekor fiyata alıcısını buldu. Yüksek kaliteli üzümler tam 1.5 milyon yenlik (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rekor fiyata satıldı.