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Jandarma sualtı arama kurtarma timi görevde
A Haber ekipleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma timinin bir gününe katıldı. Eğitim tatbikatlarını yerinde görüntüledi. İşte SAT timlerinin o tatbikatı…
A Haber ekipleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma timinin bir gününe katıldı. Eğitim tatbikatlarını yerinde görüntüledi. İşte SAT timlerinin o tatbikatı…