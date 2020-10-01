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Jandarma sualtı arama kurtarma timi görevde

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Giriş: 01.10.2020 12:10
Güncelleme:01.10.2020 12:43
A Haber ekipleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma timinin bir gününe katıldı. Eğitim tatbikatlarını yerinde görüntüledi. İşte SAT timlerinin o tatbikatı…

A Haber ekipleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma timinin bir gününe katıldı. Eğitim tatbikatlarını yerinde görüntüledi. İşte SAT timlerinin o tatbikatı…

Jandarma sualtı arama kurtarma timi görevde
Jandarma sualtı arama kurtarma timi görevde
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