Jandarma operasyon görüntülerini paylaştı! Uludağ’da kaybolan 3 kişi böyle kurtarıldı - Video izle

Son dakika haberleri.. Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve’de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Bursa Uludağ Küçük Zirve'de kaybolan 3 vatandaşın tahliye edilme anının görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Bursa Uludağ Küçük Zirve'de 3 vatandaşımızın kaybolduğu ihbarının alınması üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz ve diğer arama kurtarma birimleri bölgeye sevk edilmiş yapılan müşterek çalışmalar sonucunda 3 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgeye tahliyeleri sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.